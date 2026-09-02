Нацисты морили жителей ДНР холодом и голодом в годы Великой Отечественной войны

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В день освобождения города Тореза (ДНР), который ранее носил имя Чистяково, от немецко-фашистских захватчиков республиканское Управление ФСБ России 2 сентября рассекретило архивные материалы о карательной деятельности нацистов в годы Великой Отечественной войны.