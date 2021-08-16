Не до университетов: все больше выпускников школ уходят в колледжи

О переменах в системе образования вместе с Александром Милкусом на Радио «КП» размышляли зам руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева и зам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.
О переменах в системе образования вместе с Александром Милкусом на Радио «КП» размышляли зам руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева и зам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.
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