Комсомольская правда

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Не до университетов: все больше выпускников школ уходят в колледжи

Не до университетов: все больше выпускников школ уходят в колледжи

О переменах в системе образования вместе с Александром Милкусом на Радио «КП» размышляли зам руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева и зам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.

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