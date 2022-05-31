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Артиллеристы Восточного военного округа завершили подготовку мощнейших САУ «Малка» к новому периоду обучения

Артиллеристы Восточного военного округа завершили подготовку мощнейших САУ «Малка» к новому периоду обучения

Специалисты ремонтных подразделений, водители и экипажи машин осуществили проверку исправности узлов и агрегатов, электрических цепей и электронно-вычислительных систем, замену масел и смазок, проведение различного рода регулировочных работ.

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