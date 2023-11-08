Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз с момента его запуска Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что более 10, 3 млн раз было скачано приложение «Метро Москвы» с момента его запуска.