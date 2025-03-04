Латте на кокосовом и овощная лазанья: как Великий пост превращают в модную диету

В современном мире маркетинг вносит свои коррективы в правила соблюдения Великого поста Постное меню появилось почти во всех городских ресторанах, только оно совсем не похоже на гречку и кисель из трапезной.
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