Может ли лопнуть брюссельский крюк?

Мы с вами живём в период, когда ценности, которые мы привычно называем европейскими, со времён античности формировавшими представления о красоте, благородстве поступков, гармонии личности, высоте её ума, талантах и прочем наборе тех интеллектуальных особенностей человека и общества, которые в итоге легли в общее представление о культуре, ставшей противоположностью варварству, – они стремительно превращаются в миф.