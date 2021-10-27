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Количество налоговых инспекций в Ростовской области сократится

Количество налоговых инспекций в Ростовской области сократится

Изменение структуры произойдет 1 ноября. Вместо 18 инспекций станут действовать 14: 11 межрайонных, инспекция по Таганрогу, инспекции по Ленинскому и Октябрьскому районам Ростова.

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