Количество налоговых инспекций в Ростовской области сократится

Изменение структуры произойдет 1 ноября. Вместо 18 инспекций станут действовать 14: 11 межрайонных, инспекция по Таганрогу, инспекции по Ленинскому и Октябрьскому районам Ростова.
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