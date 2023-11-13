Сенатор Бондарев: производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что производство в России самолётов нового типа Checkmate сможет повысить боевой потенциал страны на фоне мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.
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