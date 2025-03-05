Лука Дончич и Джарред Вандербилт выказали недовольство неспортивным фолом Брюса Брауна

Кнехт оказался на паркете в результате быстрой атаки, в которой Браун схватил его за руку в прыжке. Лука Дончич оттолкнул защитника «Пеликанс» от лежащего игрока, а Джарред Вандербилт ввязался в короткую стычку, которая привела к кратковременному участию других игроков и персонала команд.