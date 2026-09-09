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Царьград

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Эксперты объяснили, как правильно хранить зерна граната

Эксперты объяснили, как правильно хранить зерна граната

Узнайте, как правильно извлечь и хранить зерна граната. Простые советы по отделению зерен от мембран и рекомендации по их хранению до трёх дней в холодильнике помогут вам сохранить свежесть этого полезного и вкусного продукта.

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