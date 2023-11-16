«Сделал сам себя»: Александр Малинин празднует юбилей

Сегодня артист Александр Малинин празднует свой юбилей. Певцу исполняется 65 лет. За долгие годы своей карьеры он успел принести зрителю множество прекрасных композиций, которые до сих пор остаются популярными.
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