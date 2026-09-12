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Царьград

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Центр "Сварог" увеличил дальность полета беспилотников до 45 км

Центр "Сварог" увеличил дальность полета беспилотников до 45 км

Инженеры из научно-производственного центра "Сварог" разработали НСУ 4.0 V2 лайт, увеличивающую дальность полета беспилотников до 45 км.

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