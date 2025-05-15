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Захарова заявила, что российская делегация в Стамбуле готова к серьезной работе

Захарова заявила, что российская делегация в Стамбуле готова к серьезной работе

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине и готова к серьезной работе. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, информирует ТАСС.

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