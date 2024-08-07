Искусственное ночное освещение в городах вредит насекомым

Ученые отмечают негативное влияние так называемого светового загрязнения на экосистемы городов. Постоянное искусственное освещение портит природные циклы и влечет за собой серьезные последствия, в частности для насекомых и растительных экосистем, которые используют свет в процессе фотосинтеза.