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Аргументы недели

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В Керчи шиномонтажи прекратили работу в ночное время

В Керчи шиномонтажи прекратили работу в ночное время

Владельцы шиномонтажных мастерских в Керчи массово отказались от круглосуточного режима работы. Как сообщили предприниматели, ночные смены стали нерентабельными из-за резкого сокращения числа клиентов после введения в Крыму запрета на ночное движение мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов.

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