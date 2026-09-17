В Керчи шиномонтажи прекратили работу в ночное время

Владельцы шиномонтажных мастерских в Керчи массово отказались от круглосуточного режима работы. Как сообщили предприниматели, ночные смены стали нерентабельными из-за резкого сокращения числа клиентов после введения в Крыму запрета на ночное движение мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов.
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