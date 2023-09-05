Поселок полностью разрушен, но украинские подразделения продолжают упорно лезть в эту мясорубку.Украинские вооруженные подразделения продолжают упорные и бессмысленные атаки полностью разрушенного села Работино, сами себя загоняя в огневой мешок.
Поселок полностью разрушен, но украинские подразделения продолжают упорно лезть в эту мясорубку.Украинские вооруженные подразделения продолжают упорные и бессмысленные атаки полностью разрушенного села Работино, сами себя загоняя в огневой мешок.
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