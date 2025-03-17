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Из засады. Российские беспилотники уничтожали технику ВСУ по дороге в Суджу

Из засады. Российские беспилотники уничтожали технику ВСУ по дороге в Суджу

25 февраля элитная российская группа по управлению беспилотниками под названием Центр перспективных беспилотных систем “Рубикон” развернула шквал разрушительных атак по главной линии снабжения, поддерживающей украинский гарнизон в Судже — в центре занятого ВСУ выступа в Курской области.

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