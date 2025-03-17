25 февраля элитная российская группа по управлению беспилотниками под названием Центр перспективных беспилотных систем “Рубикон” развернула шквал разрушительных атак по главной линии снабжения, поддерживающей украинский гарнизон в Судже — в центре занятого ВСУ выступа в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии