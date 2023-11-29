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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Кьюбан продаст мажоритарный пакет «Мэвс» за 3,5 миллиарда

Мажоритарный пакет акций «Далласа» перейдет семье Адельсон. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, многолетний владелец организации Марк Кьюбан продаст клуб за 3,5 миллиарда долларов, но при этом сохранит большую долю и продолжит контролировать баскетбольные операции.

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