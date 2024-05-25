Почему русские никогда не станут европейцами

НЭ Наталья Эрнст У нас совсем другой генетический код. Слава Богу 🙏🙏 И очень зря, что в 90-е мы так хотели быть похожими на них.. Чуть себя не потеряли. Лучше пойдём своей дорогой...

vagas Karlito Наша нация лучшая из европейских! Потому там знают наш потенциал ! Похоже на то ,что это исторически так сложилось когда в одно прекрасное время в далеком прошлом мы позволили ошельмовать свой народ!))