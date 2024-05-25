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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Почему русские никогда не станут европейцами

Почему русские никогда не станут европейцами

В постсоветской России бытовала магистральная идеологема, что только в приложении к Европе Россия чего-то стоит, что все лучшее в ней происходило, когда она сближалась с «цивилизованным миром».

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
У нас совсем другой генетический код. Слава Богу 🙏🙏 И очень зря, что в 90-е мы так хотели быть похожими на них.. Чуть себя не потеряли. Лучше пойдём своей дорогой...
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13 час.
vagas Karlito
Наша нация лучшая из европейских! Потому там знают наш потенциал ! Похоже на то ,что это исторически так сложилось когда в одно прекрасное время  в далеком прошлом мы позволили ошельмовать свой народ!))
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, русские никогда не станут европейцами - вся их история существования была построена на ограблении дальних народов и стран. Они под знаменем веры несли народам боль, нищету, уничтожение и грабёж. Это  - и римские легионеры, и войска Македонского, и колонизаторы из Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Голландии - все их богатства получены грабежом  аборигенов Америки, Африки, Австралии, Азии... А русские несли народам цивилизацию, медицину и образование, т.е., совершенно разный менталитет.
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6 час.

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