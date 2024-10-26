Стриженова призналась в «заразной болезни» в день 37-летия свадьбы

Стриженова рассказала о "заразной болезни" в день 37-летия свадьбы! Звезда была крайне откровенной.Екатерина и Александр Стриженовы отметили свой 37-й год совместной жизни, который в народе называют коралловая свадьба.
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