Ретро-трамвай «Довлатов» от Ростеха выехал на улицы Санкт-Петербурга

Фото: «Уралтрансмаш» Первый трамвай в ретро-стилистике модели 71-421Р «Довлатов», произведенный на предприятии Госкорпорации Ростех, выехал на улицы Санкт-Петербурга для прохождения сертификационных испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии