Посол Германии назвал высылку дипломатов РФ «ответом на нарушение суверенитета»

Решение властей Германии о высылке двух российских дипломатов после обвинительного приговора гражданину РФ за убийство Зелимхана Хангошвили стало «ответом на нарушение суверенитета страны», заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.
Решение властей Германии о высылке двух российских дипломатов после обвинительного приговора гражданину РФ за убийство Зелимхана Хангошвили стало «ответом на нарушение суверенитета страны», заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.
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