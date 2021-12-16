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Посол Германии назвал высылку дипломатов РФ «ответом на нарушение суверенитета»

Посол Германии назвал высылку дипломатов РФ «ответом на нарушение суверенитета»

Решение властей Германии о высылке двух российских дипломатов после обвинительного приговора гражданину РФ за убийство Зелимхана Хангошвили стало «ответом на нарушение суверенитета страны», заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

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