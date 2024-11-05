Александр Романов исключен из списка активных бойцов UFC 

Титулованный молдавский боец-тяжеловес UFC по прозвищу Кинг-Конг, уроженец Комрата Александр Романов, одержавший в прошедшие выходные дни победу над Родриго Насименто на турнире UFC Fight Night в канадском Эдмонтоне, тем не менее был исключен из списка действующих бойцов UFC.