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41-Летняя звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева ждет второго ребенка.

41-Летняя звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева ждет второго ребенка.

Актриса Мария Берсенева, исполнительница главной роли Маргариты ребровой в популярном российском сериале "Маргоша" (адаптации аргентинского телесериала "лалола"), поделилась с поклонниками радостной новостью - она скоро еще раз станет мамой.

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