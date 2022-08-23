Клычков разъяснил решение о ношении масок в учреждениях Орловской области

В Орловской области пока не вводят масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ношение масок в медицинских и социальных учреждениях, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях носит рекомендательный характер.
В Орловской области пока не вводят масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ношение масок в медицинских и социальных учреждениях, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях носит рекомендательный характер.
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