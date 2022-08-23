Орелtimes

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Это очень страшноЕщё 170 человек з...
  • Леонид Ла Рошель
    Афтырь, ты видел какие сомы водятся на нижней Волге? 40 кг там считается маломеркой.Эксперт рассказал...
  • Елена Бреслова
    от души желаю победы жителям Орла! Чиновники - твари лживые!Орловцы обратилис...

Клычков разъяснил решение о ношении масок в учреждениях Орловской области

Клычков разъяснил решение о ношении масок в учреждениях Орловской области

В Орловской области пока не вводят масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ношение масок в медицинских и социальных учреждениях, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях  носит рекомендательный характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх