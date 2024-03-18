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Пронедра

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Ночные удары по аэродрому ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине в ночь на 18 марта

Ночные удары по аэродрому ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине в ночь на 18 марта

Ночные удары по аэродрому ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине в ночь на 18 марта Юлия СоколоваОгромному количеству людей было не до сна в ночь на 18 марта.

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