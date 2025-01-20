Китай смягчился и готов к сделке по сохранению TikTok в США Китай демонстрирует...

Китай смягчился и готов к сделке по сохранению TikTok в СШАКитай демонстрирует готовность сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), чтобы сохранить присутствие сервиса коротких видео TikTok в США.
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