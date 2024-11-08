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Царьград

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Заядлая нарушительница на Volvo сбила школьницу при выходе из трамвая на Савушкина

Заядлая нарушительница на Volvo сбила школьницу при выходе из трамвая на Савушкина

На улице Савушкина жительница Пскова сбила выходившую из трамвая 14-летнюю девушку. Только за последний год женщина получила 51 штраф за нарушение ПДД.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Беззубость наших полицаев в отношении мерзавцев с набитыми карманами приводит к тому, что становятся инвалидами и гибнут невинные люди! Всё это вынуждает людей к акциям типа кровной мести!
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21 час.

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