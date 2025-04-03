Миронов предложил обеспечить жильем ветеранов СВО с инвалидностью I группы

Члены партии "Справедливая Россия — За правду" внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы, написала газета "Известия" со ссылкой на содержание документа.
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