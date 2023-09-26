Российские военные огнем "Градов" остановили атаку ВСУ под Запорожьем

Украинские военные предприняли попытку атаки на запорожском направлении во вторник вечером. Противник пытался зажечь минные поля, но его остановили огнем из ПТУР "Корнет" и ударом из РСЗО "Град", заявил боец добровольческого подразделения "Барс".
Украинские военные предприняли попытку атаки на запорожском направлении во вторник вечером. Противник пытался зажечь минные поля, но его остановили огнем из ПТУР "Корнет" и ударом из РСЗО "Град", заявил боец добровольческого подразделения "Барс".
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