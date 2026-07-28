Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

В Кропоткине 15 тыс. жителей прошли диспансеризацию с начала 2026 года

В Кропоткине 15 тыс. жителей прошли диспансеризацию с начала 2026 года

В Кропоткине с начала 2026 года более 15 тысяч местных жителей прошли диспансеризацию. Профилактические обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях даже при отсутствии жалоб и заметных симптомов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии