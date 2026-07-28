В Кропоткине 15 тыс. жителей прошли диспансеризацию с начала 2026 года

В Кропоткине с начала 2026 года более 15 тысяч местных жителей прошли диспансеризацию. Профилактические обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях даже при отсутствии жалоб и заметных симптомов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.