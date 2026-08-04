Литва представила новую систему борьбы с БПЛА на основе ИИ

Минобороны Литвы приступает к внедрению единой системы мониторинга воздушного пространства на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая объединит мобильные телефоны, камеры наблюдения и радары ПВО для противодействия беспилотникам.
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