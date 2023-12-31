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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты. Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю

«МЮ» не активирует опцию продления контракта Варана, чтобы обсудить с ним снижение зарплаты. Защитник получает 340 тысяч фунтов в неделю

Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один год.

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