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В Пхеньяне отпраздновали Святую Троицу с иконой, подаренной Путиным

В Пхеньяне отпраздновали Святую Троицу с иконой, подаренной Путиным

В храме Живоначальной Троицы в Пхеньяне провели богослужение в честь Дня Святой Троицы, местные служители храма разместили у алтаря икону, которую привёз и подарил глава России Владимир Путин, пишет посольство РФ в КНДР.

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Lora Некрасова
Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе!
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11 час.

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