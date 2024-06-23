В Пхеньяне отпраздновали Святую Троицу с иконой, подаренной Путиным

В храме Живоначальной Троицы в Пхеньяне провели богослужение в честь Дня Святой Троицы, местные служители храма разместили у алтаря икону, которую привёз и подарил глава России Владимир Путин, пишет посольство РФ в КНДР.
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