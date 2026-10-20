Саудовская Аравия: компания Gulf Air сообщила, что ее полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде продолжали приостанавливаться с 18 октября после отмены рейсов в аэропорт и из аэропорта до 17 октября.