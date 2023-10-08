Тренер "Спартака" Абаскаль назвал Мозеса лучшим в разгоне атак игроком команды

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес заслуживает место в стартовом составе своим умением разгонять атаки.
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