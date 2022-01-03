Царьград

1 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Царство им обоим небесное, вечный покойУмер митрофорный ...
  • валерий соловьев
    Баран. Андидоты - это Вектор, а не Гинцбург.Готовится легализ...
  • Валентина стахова
    УЖЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ПРИДУМАТЬ ОТ ЗЛОСТИ И БЕССИЛИЯ.   ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ. НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ!Песков ответил на...

Врач Лео Бокерия дал совет по восстановлению после COVID: "Ничего более эффективного нет"

Врач Лео Бокерия дал совет по восстановлению после COVID: "Ничего более эффективного нет"

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия дал полезные советы всем переболевшим коронавирусом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх