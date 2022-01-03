Врач Лео Бокерия дал совет по восстановлению после COVID: "Ничего более эффективного нет"

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия дал полезные советы всем переболевшим коронавирусом.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия дал полезные советы всем переболевшим коронавирусом.
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