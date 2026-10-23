Фото: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons В кино талант многое прощает, но не все. Одни актрисы, по словам участников съемок, могли опаздывать и заставлять ждать команду, другие спорили с режиссерами из-за реплик, третьи вмешивались в сценарий, а вокруг четвертых годами появлялись истории о напряженных отношениях с коллегами.
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