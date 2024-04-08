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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В ближайшие пять лет в столице построят более 460 школ

В ближайшие пять лет в столице построят более 460 школ

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития образования до 2030 года «Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы, — такова основная цель стратегии развития образования до 2030 года», — написал столичный градоначальник в личном блоге на персональном сайте sobyanin.

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