В ближайшие пять лет в столице построят более 460 школ

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития образования до 2030 года «Лучшие школы и колледжи, позволяющие получать качественные знания и достойное воспитание всем школьникам и студентам Москвы, — такова основная цель стратегии развития образования до 2030 года», — написал столичный градоначальник в личном блоге на персональном сайте sobyanin.