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Газета «Культура»

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  • Акимова Татьяна
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Российский министр провела ряд встреч с представителями Палестины, Кыргызстана и Таджикистана

Российский министр провела ряд встреч с представителями Палестины, Кыргызстана и Таджикистана

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречи с представителями Палестины, Кыргызстана и Таджикистана в рамках X Форума объединенных культур, где обсуждались вопросы образовательного и культурного сотрудничества, сообщила Любимова в своем ТГ-канале.

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