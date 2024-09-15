Российский министр провела ряд встреч с представителями Палестины, Кыргызстана и Таджикистана

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречи с представителями Палестины, Кыргызстана и Таджикистана в рамках X Форума объединенных культур, где обсуждались вопросы образовательного и культурного сотрудничества, сообщила Любимова в своем ТГ-канале.
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