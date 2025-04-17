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Загадочный огненный шар заметили в небе над Мехико

Загадочный огненный шар заметили в небе над Мехико

Выяснилось, что это был болид с ярким хвостом.Огненный шар пролетел в небе над Мехико. Странный объект появился над столицей Мексики около трех часов ночи, разбудил жителей города и привлек их внимание, пишет Phys.

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