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Не стоит прогибаться под укрАинских пихв...

Захожу  с  утра  в  интернеты, включаю  в одном из  окошек канал Россия-24, а там  идёт репортаж из пропускного пункта Шереметьево,  где  братья   работают  и  фильтруют  беглых  хохлов,  пытающихся   просочиться  в  нашу  прекрасную Россию.

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