Не стоит прогибаться под укрАинских пихв...

Захожу с утра в интернеты, включаю в одном из окошек канал Россия-24, а там идёт репортаж из пропускного пункта Шереметьево, где братья работают и фильтруют беглых хохлов, пытающихся просочиться в нашу прекрасную Россию.
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