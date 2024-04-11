Российские танкисты уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укрепления, блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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