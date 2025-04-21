РИА Новости: украинская армия применяет новые FPV-дроны с усиленным зарядом

Подразделения Вооруженных сил Украины стали применять новые FPV-дроны с усиленным зарядом. Об этом заявил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик" в беседе с РИА Новости.