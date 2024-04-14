Сапер Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся на СВО

В зону спецоперации вернулся боец с позывным Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артемовск. Сейчас он командует одним из подразделений инженерно-саперного батальона имени Карбышева добровольческого корпуса.
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