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Польский миллиардер Бжоска: Не хочу быть Маском, моя цель — реформы

Польский миллиардер Бжоска: Не хочу быть Маском, моя цель — реформы

ВАРШАВА (ИА Реалист). Польский миллиардер и глава компании InPost Рафал Бжоска, возглавляющий правительственную группу по дерегулированию экономики, отверг сравнения с Илоном Маском и подчеркнул, что не планирует политическую карьеру.

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