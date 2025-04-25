Польский миллиардер Бжоска: Не хочу быть Маском, моя цель — реформы

ВАРШАВА (ИА Реалист). Польский миллиардер и глава компании InPost Рафал Бжоска, возглавляющий правительственную группу по дерегулированию экономики, отверг сравнения с Илоном Маском и подчеркнул, что не планирует политическую карьеру.
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