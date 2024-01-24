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С какой целью ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

С какой целью ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

  «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных.

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