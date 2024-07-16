Володин запустил опрос о полном запрете езды на электросамокатах по улицам

Законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов, 10 июля прошел первое чтение в Госдуме. В то же время есть предложения о том, чтобы полностью запретить их для передвижения по улицам, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.