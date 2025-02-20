Ввод многоквартирных домов за год сократился на 43 процента

28,5 % квартир сданы с нарушением сроков ввода от 3 месяцев до 15 лет. В Новосибирской области в январе 2025 года введено 113,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) против 199,5 тысячи квадратов в январе 2024 года.