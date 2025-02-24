Европа нанесла удар по «теневому флоту России». Вышел 16-й пакет санкций

Европейский Союз принял 16-й пакет санкций в отношении России, который включает отключение 13 банков от системы SWIFT, запрет на работу Lenta и ограничение поставок средств, используемых для разгона митингов.
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